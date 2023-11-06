مستعمرون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر ، بأن مستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.
وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال، إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس.
وفا
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