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مستعمرون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

11/6/2023 6:14:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر ، بأن مستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.
وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال، إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس.

وفا


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