الهلال السعودي يعلن طبيعة إصابة نجمه سافيتش ومدة غيابه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، عن إصابة نجم خط وسطه الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش في الركبة وحاجته للعلاج من 3 إلى 4 أسابيع.
وتعرض سافيتش للإصابة خلال مباراة الهلال أمام الفتح في الدوري المحلي الجمعة الماضي.
وخضع سافيتش لفحوصات بالأشعة الأحد، من أجل تحديد طبيعة الإصابة التي يعاني منها، حيث سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.
وتأكد بالتالي غياب سافيتش عن مواجهة مومباي سيتي الهندي غدا الاثنين في الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا.
كما سيغيب سافيتش عن الهلال أمام التعاون في العاشر من الشهر الحالي في الدوري السعودي وأمام الحزم في 25 منه، وعن لقاء نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا أواخر الشهر الحالي.
وسيغيب سافيتش أيضا عن المنتخب الصربي في فترة التوقف الدولية المقبلة.
وقد تكون عودة سافيتش بداية من مواجهة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الدوري في الأول من ديسمبر المقبل.
ملاعب
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