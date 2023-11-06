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الهلال السعودي يعلن طبيعة إصابة نجمه سافيتش ومدة غيابه

11/6/2023 6:14:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، عن إصابة نجم خط وسطه الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش في الركبة وحاجته للعلاج من 3 إلى 4 أسابيع.
وتعرض سافيتش للإصابة خلال مباراة الهلال أمام الفتح في الدوري المحلي الجمعة الماضي.
وخضع سافيتش لفحوصات بالأشعة الأحد، من أجل تحديد طبيعة الإصابة التي يعاني منها، حيث سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.


وتأكد بالتالي غياب سافيتش عن مواجهة مومباي سيتي الهندي غدا الاثنين في الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا.


كما سيغيب سافيتش عن الهلال أمام التعاون في العاشر من الشهر الحالي في الدوري السعودي وأمام الحزم في 25 منه، وعن لقاء نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا أواخر الشهر الحالي.


وسيغيب سافيتش أيضا عن المنتخب الصربي في فترة التوقف الدولية المقبلة.
وقد تكون عودة سافيتش بداية من مواجهة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الدوري في الأول من ديسمبر المقبل.

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