وزير اسرائيلي يطالب بإقامة مناطق عازلة حول مستوطنات الضفة ومنع العرب من الاقتراب منها

وزير اسرائيلي يطالب بإقامة مناطق عازلة حول مستوطنات الضفة ومنع العرب من الاقتراب منها
التاريخ
11/6/2023 6:14:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش طالب بإقامة مناطق عازلة حول مستوطنات الضفة ومنع العرب من الاقتراب منها.
وتعد المستوطنات في الضفة الغربية من وجهة نظر القانون الدولي غير شرعية، وانتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى المناطق الخاضعة للاحتلال.
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