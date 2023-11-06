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وزير اسرائيلي يطالب بإقامة مناطق عازلة حول مستوطنات الضفة ومنع العرب من الاقتراب منها

11/6/2023 6:14:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش طالب بإقامة مناطق عازلة حول مستوطنات الضفة ومنع العرب من الاقتراب منها.

وتعد المستوطنات في الضفة الغربية من وجهة نظر القانون الدولي غير شرعية، وانتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى المناطق الخاضعة للاحتلال.

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