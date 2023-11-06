Monday, 06 November 2023 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نيويورك تايمز: ترامب يتقدم على بايدن في 5 ولايات متأرجحة بالانتخابات

11/6/2023 6:14:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف استطلاع رأي لصحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يتقدم على الرئيس الحالي جو بايدن في 5 ولايات متأرجحة بينها أريزونا وجورجيا وميشيغن.


كما أظهر استطلاع الرأي أن قواعد بايدن الانتخابية متعددة الأعراق منقسمة وغاضبة خاصة بمناطق العرب والمسلمين.


MENAFN06112023000208011052ID1107378118

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث