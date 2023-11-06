نيويورك تايمز: ترامب يتقدم على بايدن في 5 ولايات متأرجحة بالانتخابات

نيويورك تايمز: ترامب يتقدم على بايدن في 5 ولايات متأرجحة بالانتخابات
التاريخ
11/6/2023 6:14:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف استطلاع رأي لصحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يتقدم على الرئيس الحالي جو بايدن في 5 ولايات متأرجحة بينها أريزونا وجورجيا وميشيغن.
كما أظهر استطلاع الرأي أن قواعد بايدن الانتخابية متعددة الأعراق منقسمة وغاضبة خاصة بمناطق العرب والمسلمين.
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