غضب واسع في إسرائيل بعد ربط نتنياهو بين احتجاجات الجنود وعملية طوفان الأقصى

MENAFN - Amman Net) أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي ربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط قبل الحرب على غزة، اعتراضا على خطة إضعاف القضاء، ودوافع حركة حماس لتنفيذ عمليتها "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل في السابع من شهر تشرين الأول الماضي، غضبا واسعا في إسرائيل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ودعا رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، والوزير الذي انضم إلى حكومة الحرب في إسرائيل، بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى سحب تصريحاته التي أدلى بها على الفور.

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس- تويتر سابقا "تجنب تحمل المسؤولية والتهرب منها والتشهير وتوزيع الاتهامات المزعومة في وقت الحرب يشكل ضربة لإسرائيل".

ورد الوزير بدون حقيبة حيلي تروبر (من حزب المعسكر الرسمي) أيضًا على تصريحات نتنياهو، وقال "طيارونا ومقاتلونا لم يكن لديهم ليل أو نهار منذ أسابيع. خرجوا للحرب من أجل إسرائيل بغض النظر عن السياسة المواقف، وأي محاولة للتشهير بهم، خاصة أثناء الحرب، أمر قبيح ويضر بالشراكة الإسرائيلية".

بدورها، قالت حركة ما تسمى "إخوان السلاح": "نتنياهو يغرس سكينا في ظهور المقاتلين أثناء الحرب. إسرائيل كلها جيش ما عدا أبنائكم، وأنتم وحدكم من يستمر في تمزيق إسرائيل. لن تنجحوا".

وبعد الانتقادات التي وجهت إليه، نشر نتنياهو تغريدة أخرى كتب فيها: "حماس بدأت الحرب ضدنا لأنها تريد قتلنا جميعا وليس بسبب أي جدال في داخلنا. حماس كانت مخطئة، وبالتالي سيتم القضاء عليها. فقط معا سوف ننتصر."

ورد الوزير غانتس على تغريدة رئيس الوزراء: "معًا، كل المجتمع الإسرائيلي، سننتصر".

وكان نتنياهو أثار ضجة خلال الحرب على غزة، عندما نشر تغريدة هاجم فيها رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونان بار، ورئيس شعبة الاستخبارات (أمان) اللواء أهارون حاليفا. وكتب آنذاك: "خلافا للادعاءات الكاذبة، لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من نوايا الحرب من قبل حماس".

وأضاف نتنياهو في ذلك الوقت: "على العكس من ذلك، قدرت جميع القوى الأمنية، بما في ذلك رئيس الشاباك ورئيس (أمان)، أن حماس مرتدعة وتواجه تسوية. وهذا هو التقييم الذي تم تقديمه مرارا وتكرارا".