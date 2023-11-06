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الاحتلال يصيب مواطنين بالاختناق ويمنع آخرين من قطف ثمار الزيتون في تقوع

11/6/2023 6:13:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح لـلوكالة الرسمية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال محيط البلدية عند المدخل الغربي، حيث أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وأضاف أبو مفرح أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت صوب قاطفي الزيتون في منطقة سهل البقعة غرب البلدة، لتخويفهم، ومنعتهم من مواصلة القطف.



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