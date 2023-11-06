الاحتلال يصيب مواطنين بالاختناق ويمنع آخرين من قطف ثمار الزيتون في تقوع

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح لـلوكالة الرسمية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال محيط البلدية عند المدخل الغربي، حيث أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.
وأضاف أبو مفرح أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت صوب قاطفي الزيتون في منطقة سهل البقعة غرب البلدة، لتخويفهم، ومنعتهم من مواصلة القطف.
مواضيع ذات صلة
MENAFN06112023000205011050ID1107378114
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.