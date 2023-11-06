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الاحتلال يغلق المدخل الشمالي لبلدة حزما شمال شرق القدس

11/6/2023 6:13:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المدخل الشمالي لبلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، بالسواتر الترابية.

وأفادت مصادر محلية في حزما، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافة عسكرية، وأغلقت مدخلها الشمالي بالسواتر الترابية.


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