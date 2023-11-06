الاحتلال يغلق المدخل الشمالي لبلدة حزما شمال شرق القدس
التاريخ
11/6/2023 6:13:40 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المدخل الشمالي لبلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، بالسواتر الترابية.
وأفادت مصادر محلية في حزما، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافة عسكرية، وأغلقت مدخلها الشمالي بالسواتر الترابية.
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