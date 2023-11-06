تقارير إسرائيلية: الإدارة الأميركية ستطالب إسرائيل بوقف الحرب خلال الشهر المقبل

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارات الجوية المكثفة على غزة، أمس، تهدف إلى دعم قواته البرية للاستمرار في التقدم نحو مناطق أخرى، واستهداف مسبق لأنفاق حماس ومحاولة تحقيق "إنجازات".

لكن تقديرات الاحتلال تشير إلى أن "حماس بعيدة جدا من نقطة انكسارها ولا يتوقع طبعا أن ترفع راية بيضاء"، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف"، اليوم الإثنين.

وأضافت الصحيفة أن الاحتلال يتوقع أن تستمر الحرب على غزة لفترة طويلة، وعملياته داخل قطاع غزة ستكون بطيئة، بادعاء أن تسريعها سيشكل خطرا على حياة جنوده.

وأشارت الصحيفة إلى أن "نقطة ضعف" قوات الاحتلال في القطاع هي الأنفاق، "التي تحول القتال في المنطقة المبنية معقدة جدا، وفيما تحاول قوات حماس استهداف القوات الإسرائيلية، من خلال الأنفاق وتدفيعها ثمنا بالقتلى والجرحى. ومعظم نجاحات حماس التكتيكية تحققت بواسطة قذائف مضادة للمدرعات".

ويقدر الاحتلال أنه لا يزال مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين يتواجدون في مدينة غزة. وفي موازاة ذلك، تتواصل الحملة الإسرائيلية ضد المستشفيات في القطاع بزعم أن حماس تستخدمها كمأوى.

وفيما يعتزم الاحتلال الانتقال إلى مناطق أخرى في القطاع، ما سيؤدي إلى استمرار الحرب على غزة لأشهر طويلة، أشارت الصحيفة إلى أن خطط الاحتلال هذه قد تصطدم بموقف الولايات المتحدة التي أبلغت إسرائيل أن عليها إنهاء التوغل البري خلال أسابيع.

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، فإنه "في نهاية اليوم الثلاثين للحرب، يفضل ألا نوهم أنفسنا. ليس لدى إسرائيل وقتا غير محدود لمحاربة حماس. وحتى عندما يتحدث رئيس الحكومة ووزير الأمن ومسؤولون آخرون عن معركة ستستمر كل الوقت المطلوب، ويتعهدون بالقضاء على حماس وقتل يحيى السنوار، لا يمكن تجاهل عواقب الحرب على الحلبة الدولية بشكل كامل. وهناك، يوجد للولايات المتحدة اعتبارات يتعين أن تأخذها الحسبان، رغم دعمها السياسي والعسكري غير المسبوق لإسرائيل".

ولفتت الصحيفة إلى أن الرسائل الأميركية بهذا الخصوص تصل إسرائيل من الرئيس بايدن والبنتاغون ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على هذه الرسائل الأميركية قولهم إن مسألة فقدان الإدارة الأميركية صبرها تجاه إسرائيل هي "متى". وتشير التقديرات إلى أن الإدارة الأميركية ستعبر لإسرائيل عن نفاذ صبرها خلال الفترة الواقعة بين عيد الشكر، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وبين عشية عيد الميلاد في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكررت الصحيفة تقديرات أميركية بأن الإدارة قلقة من عدم وجود خطة إسرائيلية للخروج من الحرب على غزة. وأضافت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يرفض منذ فترة طويلة البحث في الوضع لإنهاء الحرب.

ولا تزال قوات الاحتلال تطوق مدينة غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن "توغل القوات إلى قلب مدينة غزة يزيد من المخاطر لارتكاب أخطاء. أولا، أثناء إنقاذ قوة ستحتاج إلى مساندة جوية من شأنها أن تستهدف مدينيين (فلسطينيين) كثيرين. وثانيا، بسبب الاكتظاظ الذي يدور فيه القتال، سيستهدف عدد أكبر من المدنيين".

وأضافت الصحيفة أن الوضع في القطاع سيزداد مأساوية مع حلول فصل الشتاء. وبسبب الدمار الهائل سيمتلئ القطاع بالوحل، وعندها سيكون من الصعب الحفاظ على استمرار عمل شبكات المياه والصرف الصحي. ولا تزال جثامين الشهداء تحت الأنقاض، وهذا وضع ينذر بانتشار أمراض وأوبئة. وهذا الخطر يشتد في جنوب القطاع أيضا بسبب الازدحام الشديد إثر النزوح إلى هذه المنطقة.

في غضون ذلك، تدفع الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على لبنان ومقتل مدنيين خصوصا، حزب الله إلى تصعيد هجماته على المناطق الحدودية. وذكرت "معاريف" أن التقديرات الإسرائيلية هي أن حزب الله قد "يصعد أكثر ردود فعله في الأيام القريبة، ووفقا لتطورات الحرب في غزة. وتوسيع إطلاق القذائف الصاروخية لمدى أبعد في شمال البلاد هي إمكانية معقولة جدا. وإذا استمر القتال في غزة لفترة طويلة، فإن احتمالات التصعيد أكثر ستزداد".

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن إدارة بايدن نقلت رسائل إلى إيران وحزب الله، عبر وسطاء إقليميين بينهم تركيا، بأن الولايات المتحدة تستعد للتدخل عسكريا في القتال ضدهما في حال هاجما إسرائيل.