مديرة برنامج الأغذية العالمي تدعو لتوسيع وصول الإغاثة إلى غزة مع قرب نفاد الغذاء

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- دعت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إلى توسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة مع وصول الإمدادات الغذائية الحيوية إلى مستويات منخفضة بشكل خطير.
مديرة برنامج الأغذية العالمي تدعو لتوسيع وصول الإغاثة إلى غزة مع قرب نفاد الغذاءمسؤولو الوكالات الأممية يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة
وقالت ماكين إن المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة في الأسابيع الماضية عبر معبر رفح، الذي أصبح نقطة الدخول الوحيدة الى القطاع، ليست كافية على الإطلاق لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل سريع.
وأشارت إلى أنه "في الوقت الحالي، لا يعرف الآباء في غزة ما إذا كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم ولا يعرفون حتى إذا كانوا سيعيشون للغد. هناك معاناة لا يمكن تصورها على بعد أمتار قليلة من الجانب الآخر من الحدود. اليوم، أوجه نداء عاجلا لإنقاذ ملايين الأشخاص الذين دمرت هذه الأزمة حياتهم".
وأكدت ماكين أن "الأزمة في غزة ليست مجرد مأساة محلية، بل هي تذكير صارخ بأن أزمة الغذاء العالمية تتفاقم"، معتبرة أن "هذه الأزمة لا تهدد السلام والاستقرار الإقليميين فحسب، بل إنها تقوض جهودنا الجماعية لمكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم".
ويعمل برنامج الأغذية العالمي على توسيع نطاق جهوده للوصول إلى أكثر من مليون شخص بالمساعدات الغذائية العاجلة في الأسابيع القليلة المقبلة. وقد حصل أكثر من 650 ألف شخص في غزة والضفة الغربية على مساعدات غذائية ونقدية من برنامج الأغذية العالمي منذ 7
أكتوبر.
المصدر: UN news
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