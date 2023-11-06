مديرة برنامج الأغذية العالمي تدعو لتوسيع وصول الإغاثة إلى غزة مع قرب نفاد الغذاء

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- دعت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إلى توسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة مع وصول الإمدادات الغذائية الحيوية إلى مستويات منخفضة بشكل خطير.

مديرة برنامج الأغذية العالمي تدعو لتوسيع وصول الإغاثة إلى غزة مع قرب نفاد الغذاءمسؤولو الوكالات الأممية يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

وقالت ماكين إن المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة في الأسابيع الماضية عبر معبر رفح، الذي أصبح نقطة الدخول الوحيدة الى القطاع، ليست كافية على الإطلاق لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل سريع.

وأشارت إلى أنه "في الوقت الحالي، لا يعرف الآباء في غزة ما إذا كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم ولا يعرفون حتى إذا كانوا سيعيشون للغد. هناك معاناة لا يمكن تصورها على بعد أمتار قليلة من الجانب الآخر من الحدود. اليوم، أوجه نداء عاجلا لإنقاذ ملايين الأشخاص الذين دمرت هذه الأزمة حياتهم".

وأكدت ماكين أن "الأزمة في غزة ليست مجرد مأساة محلية، بل هي تذكير صارخ بأن أزمة الغذاء العالمية تتفاقم"، معتبرة أن "هذه الأزمة لا تهدد السلام والاستقرار الإقليميين فحسب، بل إنها تقوض جهودنا الجماعية لمكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم".

ويعمل برنامج الأغذية العالمي على توسيع نطاق جهوده للوصول إلى أكثر من مليون شخص بالمساعدات الغذائية العاجلة في الأسابيع القليلة المقبلة. وقد حصل أكثر من 650 ألف شخص في غزة والضفة الغربية على مساعدات غذائية ونقدية من برنامج الأغذية العالمي منذ 7

أكتوبر.

المصدر: UN news



