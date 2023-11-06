الملكة رانيا: كم من الناس يجب أن يموتوا قبل أن يستيقظ ضميرنا العالمي؟؟

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان/PNN- تساءلت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كم من الناس يجب أن يموتوا قبل أن يستيقظ ضميرنا العالمي؟؟ أم هل هذا أمر لاغٍ عندما يتعلق بالفلسطينيين؟"، في ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونددت الملكة رانيا في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأميركية بـ"الوضع الإنساني الكارثي" في قطاع غزة، وحثت على دعوة جماعية لوقف إطلاق النار.

وعزت السبب الأساسي لهذا الصراع إلى الاحتلال غير المشروع، فالسبب الأساسي لهذا الصراع هو الاحتلال غير المشروع... انتهاكات روتينية لحقوق الإنسان، ومستوطنات غير قانونية، وتجاهل لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. إذا لم تتم معالجة هذه الأسباب الجوهرية، فيمكنك قتل المحارب، لكن لا يمكنك قتل القضية".

وقالت: من المثير للغضب عندما يُقلل المسؤولون الإسرائيليون من شأن الضحايا الفلسطينيين بذريعة أنهم دروع بشرية، ففي مكان مثل جباليا، التي هي من المناطق الأعلى كثافة سكانية في غزة، وغزة نفسها واحدة من أكثر بقاع الأرض اكتظاظاً بالسكان، موت المدنيين ليس "غير مقصود"، أو "عرضيا"، بل هو أمر محتوم".

وأضافت: هناك حوالي 10 آلاف شهيد في غزة منذ بداية الحرب، حوالي نصفهم من الأطفال، فهذه ليست مجرد أرقام، فكل واحد من هؤلاء الأطفال كان يعني كل شيء لشخص ما".

وأكدت أن تكون مؤيداً للفلسطينيين لا يعني معاداة السامية، ففي السنوات الأخيرة تُستخدم تهمة معاداة السامية كسلاح لإسكات أي انتقاد لإسرائيل، فالمدافعون أو المؤيدون لإسرائيل الذين لا يستطيعون الدفاع عن تصرفات إسرائيل أو سلوكها، يلجؤون إلى إنهاء الحوار عبر المساواة بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.

وفندت الملكة رانيا خلال المقابلة الادعاءات الإسرائيلية أنهم يفعلون كل ما في وسعهم لحماية المدنيين في غزة، قائلة: "عندما يُخير 1.1 مليون شخص بين مغادرة منازلهم، أو المخاطرة بحياتهم، فهذا ليس حماية للمدنيين، بل هو تهجير قسري".. وحتى المناطق التي طلب (الإسرائيليون) من الناس اللجوء إليها - ما يسمونها "المناطق الآمنة"، تعرضت للقصف أيضاً".

وشددت على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وأن على إسرائيل أن تدرك أخيراً أنها إذا أرادت أمنها، فالمسار الأضمن هو السلام، فأقوى جيش أو أكثر أجهزة الاستخبارات قدرة، أو القبة الحديدية، أو الجدار العازل، لن تحمي أمن إسرائيل، بقدر السلام. وأعتقد أن هذا هو المسار الذي يتعين علينا اتباعه الآن.

وقالت "لدينا تاريخ طويل من التعايش السلمي. لذلك، الأمر لا يتعلق بالدين، بل بالسياسة".

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