رام الله: إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من التاسعة صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم الخميس الموافق 9/11/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:
أجزاء من بلدة صفا وتشمل: كازية الهدى والمجاورين، آخر البلد من جهة بلعين والمجاورين.
وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء الناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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