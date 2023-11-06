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رام الله: إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي

11/6/2023 6:13:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من التاسعة صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم الخميس الموافق 9/11/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

أجزاء من بلدة صفا وتشمل: كازية الهدى والمجاورين، آخر البلد من جهة بلعين والمجاورين.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء الناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.



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