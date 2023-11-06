م و جز 23201

(MENAFN
- Palestine News Network )
جيش الاحتلال يواصل حربه على قطاع غزة، لليوم الــ31 على التوالي، وسط تكثيف غاراته العنيفة على القطاع، مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.
وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 9770
عودة الاتصالات والانترنت في غزة بشكل تدريجي.. و16 مستشفى تخرج عن الخدمة بشكل كامل
استشهاد الشاب محمود أحمد الأطرش (21 عاما)، وإصابة خمسة آخرين، ثلاثة منهم بجروح حرجة، إلى جانب العشرات بحالات اختنا خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة حلحول شمال الخليل
الى ذلك، استشهادا لطفل محمد عمر الفروخ (16 عاما) من بلدة العيسوية
برصاص قوات الاحتلال بدعوى تنفيذه عملية طعن في شارع صلاح الدين، وسط مدينة القدس المحتلة.
-وادعت شرطة الاحتلال، إصابة مجندتين، احدهما بجروح حرجة.
الناطق باسم جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي
في المعارك شمال قطاع غزة لترتفع حصيلة الجنود القتلى منذ بدء العملية البرية إلى 31
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 66 مواطنا من الضفة
وقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ا
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