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م و جز 23201

11/6/2023 6:13:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جيش الاحتلال يواصل حربه على قطاع غزة، لليوم الــ31 على التوالي، وسط تكثيف غاراته العنيفة على القطاع، مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 9770

عودة الاتصالات والانترنت في غزة بشكل تدريجي.. و16 مستشفى تخرج عن الخدمة بشكل كامل

استشهاد الشاب محمود أحمد الأطرش (21 عاما)، وإصابة خمسة آخرين، ثلاثة منهم بجروح حرجة، إلى جانب العشرات بحالات اختنا خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة حلحول شمال الخليل

الى ذلك، استشهادا لطفل محمد عمر الفروخ (16 عاما) من بلدة العيسوية
برصاص قوات الاحتلال بدعوى تنفيذه عملية طعن في شارع صلاح الدين، وسط مدينة القدس المحتلة.

-وادعت شرطة الاحتلال، إصابة مجندتين، احدهما بجروح حرجة.


الناطق باسم جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي
في المعارك شمال قطاع غزة لترتفع حصيلة الجنود القتلى منذ بدء العملية البرية إلى 31

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 66 مواطنا من الضفة


وقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ا

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