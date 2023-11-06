سموتريتش يطالب بمنع الفلسطينيين في الضفة من قطف الزيتون

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أقدمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على خطوات تؤكد على أنها تتبع سياسة عقاب جماعي انتقامي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، وذلك في ظل الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ شهر.
وطالب وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، كلا من رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، بمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قطف الزيتون.
وادعى سموتريتش في رسالة بعثها إليهما، أنه "يجب إنشاء مناطق أمنية مُطهرة (أي خالية من الفلسطينيين) حول المستوطنات والطرقات، ومنع دخول العرب إليها" للوصول إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون.
وطالب سموتريتش بأن يبحث المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الأسبوع الحالي، في استعدادات قوات الاحتلال في الضفة الغربية بشكل مفصل وخاصة "سيناريو قلب الأوضاع من جانب السلطة الفلسطينية".
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