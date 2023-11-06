حكومة الاحتلال تصادق على قرار يسمح بإغلاق قنوات ومكاتب إعلامية أجنبية

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال استفتاء هاتفي، اليوم الإثنين، على أنظمة تسمح لمفتشي وزارة الاتصالات والشرطة بإغلاق قنوات تلفزيونية أجنبية، بادعاء أن تدعم "العدو" أثناء الحرب.
وفي خطوة آخرى، صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست اليوم، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن لسنة على شخص "يستهلك بشكل منهجي" مقاطع فيديو تصدر عن حركة حماس وفصائل المقاومة وتشمل مديحا للحركة والتضامن معها وتشجيع لعملياتها، وذلك تمهيدا للتصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
وبحسب مشروع القانون، فإن "استهلاك منشورات بصورة عفوية، بشكل بريء أو لهدف شرعي لا يكون محظورا".
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