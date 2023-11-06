حكومة الاحتلال تصادق على قرار يسمح بإغلاق قنوات ومكاتب إعلامية أجنبية

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال استفتاء هاتفي، اليوم الإثنين، على أنظمة تسمح لمفتشي وزارة الاتصالات والشرطة بإغلاق قنوات تلفزيونية أجنبية، بادعاء أن تدعم "العدو" أثناء الحرب.

وفي خطوة آخرى، صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست اليوم، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن لسنة على شخص "يستهلك بشكل منهجي" مقاطع فيديو تصدر عن حركة حماس وفصائل المقاومة وتشمل مديحا للحركة والتضامن معها وتشجيع لعملياتها، وذلك تمهيدا للتصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.

وبحسب مشروع القانون، فإن "استهلاك منشورات بصورة عفوية، بشكل بريء أو لهدف شرعي لا يكون محظورا".



