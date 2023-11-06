سوق رأس المال تمدد مهلة إفصاح الشركات عن بيانات الربع الثالث

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- مددت هيئة سوق رأس المال مدة الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين للربع الثالث لعام 2023 حتى تاريخ 17/12/2023، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتداعياته في الضفة الغربية.
وقال مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية مراد جدبة، في بيان اليوم الإثنين: "مع استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة وتداعياته، فقد قررت الهيئة منح الشركات المدرجة 32 يوما إضافيا للإفصاح عن بياناتها، لمنحها القدرة على توفير معلومات أكثر واقعية".
وأوضح الجدبة أن قرار التمديد يمكّن الشركات المساهمة العامة، وشركات التدقيق من منح حكم تقديري سليم يعكس آثار الأضرار الحالية واللاحقة المتوقعة، سواء الائتمانية أو أية تعطل للأنشطة التشغيلية.
كانت هيئة سوق رأس المال قد اتخذت مجموعة من التدخلات على صعيد قطاع الأوراق المالية منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول الماضي، بهدف الحد من تداعيات العدوان على قطاع الأوراق المالية والحفاظ على حقوق المستثمرين، لا سيما صغار المساهمين، كطلب الإفصاح من الشركات المدرجة التي لديها أعمال في قطاع غزة عن طبيعية الأضرار التي يتعرضون لها، جراء العدوان وحجم الأضرار وأثرها في نتائج الأعمال والمراكز المالية.
وأصدرت الهيئة قرارا يمنح الشركات المدرجة حق شراء أسهمها (أسهم الخزينة) دون الحاجة إلى عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية، لتشجيع الشركات المدرجة على شراء أسهمها في هذه الظروف الصعبة.
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