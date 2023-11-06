سوق رأس المال تمدد مهلة إفصاح الشركات عن بيانات الربع الثالث

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- مددت هيئة سوق رأس المال مدة الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين للربع الثالث لعام 2023 حتى تاريخ 17/12/2023، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتداعياته في الضفة الغربية.

وقال مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية مراد جدبة، في بيان اليوم الإثنين: "مع استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة وتداعياته، فقد قررت الهيئة منح الشركات المدرجة 32 يوما إضافيا للإفصاح عن بياناتها، لمنحها القدرة على توفير معلومات أكثر واقعية".

وأوضح الجدبة أن قرار التمديد يمكّن الشركات المساهمة العامة، وشركات التدقيق من منح حكم تقديري سليم يعكس آثار الأضرار الحالية واللاحقة المتوقعة، سواء الائتمانية أو أية تعطل للأنشطة التشغيلية.

كانت هيئة سوق رأس المال قد اتخذت مجموعة من التدخلات على صعيد قطاع الأوراق المالية منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول الماضي، بهدف الحد من تداعيات العدوان على قطاع الأوراق المالية والحفاظ على حقوق المستثمرين، لا سيما صغار المساهمين، كطلب الإفصاح من الشركات المدرجة التي لديها أعمال في قطاع غزة عن طبيعية الأضرار التي يتعرضون لها، جراء العدوان وحجم الأضرار وأثرها في نتائج الأعمال والمراكز المالية.

وأصدرت الهيئة قرارا يمنح الشركات المدرجة حق شراء أسهمها (أسهم الخزينة) دون الحاجة إلى عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية، لتشجيع الشركات المدرجة على شراء أسهمها في هذه الظروف الصعبة.



