Monday, 06 November 2023 03:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الذهب تتراجع عالمياً

11/6/2023 6:13:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الاثنين، بسبب ارتفاع طفيف في عوائد السندات الأمريكية، وذلك على الرغم من استقرار مؤشر الدولار.
وتترقب الأسواق خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة.


وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.46% إلى 1990 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.47% إلى 1983 دولار للأوقية.


MENAFN06112023000208011052ID1107378102

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث