أسعار الذهب تتراجع عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الاثنين، بسبب ارتفاع طفيف في عوائد السندات الأمريكية، وذلك على الرغم من استقرار مؤشر الدولار.
وتترقب الأسواق خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.46% إلى 1990 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.47% إلى 1983 دولار للأوقية.
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