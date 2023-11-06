الدولار يتراجع وسط توقعات بوقف رفع الفائدة الأميركية حتى نهاية العام الجاري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت العملات الرئيسية، اليوم الاثنين، مع تأهب المستثمرين لاستمرار خسائر الدولار التي بدأها نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن خفف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي من تصريحاته التي تشير للتشديد النقدي.وهبط مؤشر الدولار 0.08% إلى 104.99 وصعد اليورو 0.08% إلى 1.0738 دولار.وهبط مؤشر الدولار بأكثر من 1% الأسبوع الماضي في أكبر تراجع منذ منتصف يوليو ليصل إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع.



وحظيت الأسهم العالمية بأقوى أسبوع في عام، مع اكتساب توقعات تتعلق بانتهاء المركزي الأميركي من دورة التشديد النقدي للزخم.



كما تسببت مؤشرات أخرى مثل ضعف بيانات الوظائف الأميركية، وبيانات تصنيع متراجعة من أنحاء العالم وهبوط في سندات الخزانة طويلة الأجل في الضغط على الدولار، بينما دفعت الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي للارتفاع، والين الياباني للتعافي من مستوى 150 مقابل الدولار.

