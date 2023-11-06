الدولار يتراجع وسط توقعات بوقف رفع الفائدة الأميركية حتى نهاية العام الجاري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت العملات الرئيسية، اليوم الاثنين، مع تأهب المستثمرين لاستمرار خسائر الدولار التي بدأها نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن خفف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي من تصريحاته التي تشير للتشديد النقدي.
وهبط مؤشر الدولار 0.08% إلى 104.99 وصعد اليورو 0.08% إلى 1.0738 دولار.
وهبط مؤشر الدولار بأكثر من 1% الأسبوع الماضي في أكبر تراجع منذ منتصف يوليو ليصل إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وحظيت الأسهم العالمية بأقوى أسبوع في عام، مع اكتساب توقعات تتعلق بانتهاء المركزي الأميركي من دورة التشديد النقدي للزخم.
كما تسببت مؤشرات أخرى مثل ضعف بيانات الوظائف الأميركية، وبيانات تصنيع متراجعة من أنحاء العالم وهبوط في سندات الخزانة طويلة الأجل في الضغط على الدولار، بينما دفعت الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي للارتفاع، والين الياباني للتعافي من مستوى 150 مقابل الدولار.
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