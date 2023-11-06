Monday, 06 November 2023 03:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شرطة الشارقة و«أكاديمية العلوم» تشاركان بـ 190 إصداراً

11/6/2023 6:00:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية، بــ «190» إصداراً متنوعاً، تشمل كل جوانب العمل الشرطي والقانوني والاجتماعي، وذلك في جناحهما في معرض الشارقة الدولي للكتاب، والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب هذا العام، في دورته الـ 42 تحت شعار «نتحدث كتباً»، حيث شاركت الأكاديمية بـ 155 إصداراً، ومركز بحوث الشرطة بـ 35 إصداراً، كما سيتخلل المشاركة العديد من الندوات والمحاضرات الثقافية، والمعرفية أثناء المعرض، والتي تعنى بالجانب ‏الأمني والمجتمعي، كالعود للجريمة، والخدمة المجتمعية وجودة الحياة، وتطبيقات نتائج البحوث الشرطية في تطوير أساليب ووسائل الحد من الجريمة.


رؤية

أكد العقيد دكتور محمد بطي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة أن اهتمام القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، يعكس رؤيتها الرائدة في تعزيز التواصل بين الشرطة وأفراد المجتمع، إذ يعتبر هذا المعرض منصة ثقافية معرفية تسهم بشكل فعال في توسيع قنوات التواصل بين الشرطة والجمهور، بالإضافة إلى إثراء معرفة الجمهور بالثقافة الأمنية، وإبراز الجهود العلمية والبحثية التي تقوم بها الشرطة، إلى جانب تعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها شرطة الشارقة؛ لتعزيز الوعي المجتمعي في المجال الأمني.

سند

وقال إن أكاديمية العلوم الشرطية، ومركز بحوث الشرطة، وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، جميعها شاركت بإصدارات وعناوين مميزة، شملت كل أوجه العمل الشرطي والقانوني والاجتماعي، إذ ‏تمثلت مشاركة الأكاديمية بــ 155 إصداراً، من ضمنها 30 إصداراً جديداً في علوم الشرطة والإدارة والقانون، بينما شارك مركز بحوث الشرطة بمجموعة حديثة من العناوين والدوريات الشرطية التي تضاف إلى سلسلة إصدارات المركز التي بلغ عددها 35 عنواناً، كمخاطر وتحديات مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع الإماراتي، ومبادرة «سند» لدعم أسر النزلاء، إلى جانب مشاركة إدارة الإعلام والعلاقات العامة من خلال إصدارات متنوعة ‏تمثلت في ‏مجلة الشرطي، ومجلة الشرطي الصغير.

MENAFN06112023000110011019ID1107378001

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث