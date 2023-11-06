«إثراء» يعرض برامجه لجمهور «الشارقة الدولي للكتاب 42»

نظم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»، في إطار فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 23، ندوة تعريفية بعنوان «حكاية اقرأ.. تجربة تعاش لتروى»، للتعريف ببرنامج إثراء القراءة (اقرأ)، الذي ينظمه المركز منذ العام 2013، ومسابقة «اقرأ»، التي تصل هذا العام إلى عامها العاشر، وأقيمت العام الماضي بنسختها الثامنة على مستوى العالم العربي لأول مرة.

وشارك في الندوة طارق الخواجي المستشار الثقافي لبرامج مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»، والمتسابقة المصرية دعاء حسنين، التي شاركت في الدورة الماضية للبرنامج، والمتسابق المغربي سفيان البراق الفائز بلقب «قارئ العام» هذا العام.



ملكة نقدية

وقال طارق الخواجي: «إن المسابقة بدأت في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وبعد نجاحها قررنا تعميمها على مستوى المملكة، لتشمل المواطنين والمقيمين، ثم قررنا أن تكون على مستوى العالم العربي».

وأضاف: «إن أهداف المسابقة تتلخص في رعاية المبدعين، ودعم المحتوى الإبداعي، والتواصل الاجتماعي والثقافي»، مشيراً إلى أن المسابقة لا تستهدف قارئ الكتب الكثيرة، ولكن القارئ الذي لديه طريقة في التفكير، وملكة نقدية، وقدرة على تكوين فكرة كبيرة من مراجع قليلة.

وأوضح الخواجي أن «ملتقى اقرأ الإثرائي هو جوهرة التاج في البرنامج، وفيه يقضي المرشحون وعددهم 50 طالباً وطالبة من العالم العربي 15 يوماً، في مكان واحد، ويتعلمون على أيدي كتاب وروائيين وموسيقيين كبار من مختلف أنحاء الوطن العربي».



إثراء التجربة القرائية

من جانبها قالت دعاء حسنين: إن «حبي للقراءة دفعني للاشتراك في المسابقة بتلخيص كتاب (أبناء السندباد)، وقد استفدت من مشاركتي في (ملتقى اقرأ)، الذي كان له دور كبير في إثراء تجربتي في المطالعة».

وأكدت أن «المسابقة تعزز في المشارك حب القراءة، وتعرفه على قراء وكتاب ودور نشر، ففي الملتقى قابلنا رواداً ساعدونا في الكتابة، ومن خلالهم قدمنا أفكارنا للمجتمع»، مشيرة إلى أنها ومن خلال المراحل المتدرجة وحتى الوصول إلى المسرح النهائي تعلمت الكثير مثل الكتابة والإلقاء، والوقوف على المسرح وعرض الأفكار.



حقول معرفية

بدوره قال سفيان البراق الفائز بلقب «قارئ العام» هذا العام: «ترشحت للمسابقة بمراجعة نقديّة في رواية (كجثةٍ في رواية بوليسية) للكاتبة المغربية عائشة البصري، ركزت فيها على دور الثقافة في السعة والشمول والزاد المعرفي»، مشيراً إلى أن «القراءة تنقلك من حقول معرفية إلى أخرى، وهذه هي الفائدة الكبرى».

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