ورشة «الذكاء العاطفي» تسافر بجمهور «الشارقة للكتاب» إلى «خبايا لغة الجسد»



أخذت التوأمتان الخبيرتان في لغة الجسد، سارة وهاجر، الجمهور في رحلة مشوقة إلى خبايا «لغة الجسد» ودلالات الإيماءات الجسدية في مختلف المواقف، وذلك خلال ورشة عمل بعنوان «الذكاء العاطفي»، ضمن فعاليات الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

علامات القبول والمحبة

تضمن عرض الخبيرتين أبرز الإيماءات، التي تدل على علامات القبول والمحبة، وتتمثل في: إطباق اليدين أسفل الوجه، ولمعان العين، وانحناء الجفن، وإمالة الرأس للجانب، فيما يدل اتساع العين على الإعجاب والاهتمام، بينما تضييقها يعبر عن العداوة والحقد.

النظرة.. كلمة صامتة مُعبرة

تطرق عرض سارة وهاجر إلى أهمية النظرة كلمة صامتة معبرة، إذ يعبر النظر بالعين وتشبيك الأيدي عن الإعجاب، فيما يعبر النظر للأسفل والضغط على الشفاه عن الإحباط، أما الابتسامة الضيقة تشير إلى تصنُع الشخص للسعادة على عكس الواقع، فيما يمثل النظر للأسفل وخفض الذقن نوعاً من العدائية.

ردود الفعل.. دلالات ومعانٍ

أما فيما يخص أشكال رد الفعل أوضحت الخبيرتان أن لصق راحتي اليدين في بعضهما البعض يعبر عن الحماس، فيما يعتبر وضع أحد الأصابع فوق العين نوعاً من التردد، أما فتح العينين يعبر عن الدهشة، فضلاً عن أن وضع اليد مطبقة أسفل الذقن مع النظر لأسفل يعبر عن الإحراج، بينما تشبيك الأصابع يشير إلى التوتر.

ووفقاً للخبيرتين فإن الشخص المنتبه بصورة أكبر يُميل رأسه إلى الجانب أثناء الاستماع، كما يعد من الضروري أن يستخدم الشخص اليد للتأكيد على الكلام الذي يتحدث به، ومن ثم لا بد أن تكون الإيماءات متوافقة مع الكلام.

محاذير

وحذرت سارة وهاجر من المواجهة بإصبع السبابة، لأن ذلك يُشعر الشخص الآخر بالإهانة، كما أنه لا بد ألا يُشعر المتحدث غيره بأنه مصدر الخبر السيئ الذي ينقله، بل ينسبه إلى مصدره ويتحدث بهدوء، أما النظر من وراء النظارة يُشعر الآخر بالترهيب، فيما يعكس وضع راحة اليد على الطاولة اتسام الشخص بـ«الحزم».

نصائح

ووجهت الخبيرتان نصائح عدة للتعامل مع الآخرين منها: «لا تربت على نفسك حتى إذا كان هذا مريحاً»، و«لا تعقد ذراعيك.. سوف تبدو متحدياً في أسوأ الأحوال»، و«لا تخفي أصابعك.. فتضمحل ثقتك بنفسك»، و«لا تغتصب الابتسامة لأن إغلاق الشفتين حكمة»، و«لا تخترق مساحة الآخرين واحفظ مساحتك».