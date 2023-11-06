بسبب سوء مستواه.. مانشستر يونايتد يقدم لاعبه في صفقة تبادلية

يدرس مانشستر يونايتد رحيل واحد من نجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو البرازيلي أنتوني، بسبب عدم الاقتناع بمستواه، منذ وصوله إلى ملعب أولد ترافورد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن الجهاز الفني لمانشستر يونايتد وإدارة النادي الإنجليزي غير مقتنعين بمستوى أنتوني، لعدم ظهوره بمستوى جيد منذ انضمامه إلى صفوف الشياطين الحمر صيف العام الماضي 2022، ما جعلهم يستقرون على رحيله يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد أبدوا إعجابهم بمستوى البرازيلي غابرييل بربوسا مهاجم فلامنغو، مشيرة إلى أن هناك رغبة في ضمه عن طريق إبرام صفقة تبادلية ينتقل بموجبها أنتوني إلى النادي البرازيلي.

ويحاول مانشستر يونايتد منذ فترة تدعيم خط هجومه، بسبب تراجع مستوى المهاجمين في الفترة الأخيرة، ما تسبب في قلة المعدل التهديفي للفريق بشكل عام.

وشارك أنتوني 11 مباراة مع نادي مانشستر يونايتد هذا الموسم 2023/2024، بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

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