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التعثر الرابع.. تقييم لاعبي ليفربول بعد التعادل أمام لوتون

11/6/2023 6:00:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعثر ليفربول أمام لوتون، حيث سقط في فخ التعادل بنتيجة 1/1 خلال المواجهة التي جمعت بينهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تقدم لوتون تاون في الدقيقة 80 عن طريق تاهيت تشونغ، من متابعة لتمريرة زميله عيسى كابوريه، قبل أن يهدى الكولومبي لويس دياز، نقطة تعادل ثمينة لفريقه ليفربول، في الوقت القاتل.

ويعتبر هذا التعادل هو الثالث لليفربول خلال الموسم الجاري، بخلاف هزيمته أمام توتنهام.

ونشر حساب "365" العالمي، تقييم لاعبي ليفربول بعد التعادل مع لوتون تاون، حيث حصل ألكسندر أرنولد على أعلى تقييم بـ 8 درجات من 10، وجاء بعده لويس دياز بـ 7.5 درجات من 10.

وفيما يلي التقييم الكامل للاعبي ليفربول أمام لوتون تاون:

حراسة المرمى: أليسون بيكر 7.3

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد 8 – إبراهيما كوناتي 6.8 – فيرجيل فان دايك 6.9 – جو جوميز 6.9

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر 6.4 – ريان جرانفبيرش – 7.2 – دومنيك سوبوسلاي 6.3

خط الهجوم: محمد صلاح 7.1 – ديوجو جوتا 6.8 – داروين نونيز 6.8

البدلاء
هارفي إيليوت 7.4
كودي جاكبو 6.2
كوستاس تسيمكاس 6.8
لويس دياز 7.5

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