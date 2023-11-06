التعثر الرابع.. تقييم لاعبي ليفربول بعد التعادل أمام لوتون

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعثر ليفربول أمام لوتون، حيث سقط في فخ التعادل بنتيجة 1/1 خلال المواجهة التي جمعت بينهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الإنجليزي.
تقدم لوتون تاون في الدقيقة 80 عن طريق تاهيت تشونغ، من متابعة لتمريرة زميله عيسى كابوريه، قبل أن يهدى الكولومبي لويس دياز، نقطة تعادل ثمينة لفريقه ليفربول، في الوقت القاتل.
ويعتبر هذا التعادل هو الثالث لليفربول خلال الموسم الجاري، بخلاف هزيمته أمام توتنهام.
ونشر حساب "365" العالمي، تقييم لاعبي ليفربول بعد التعادل مع لوتون تاون، حيث حصل ألكسندر أرنولد على أعلى تقييم بـ 8 درجات من 10، وجاء بعده لويس دياز بـ 7.5 درجات من 10.
وفيما يلي التقييم الكامل للاعبي ليفربول أمام لوتون تاون:
حراسة المرمى: أليسون بيكر 7.3
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد 8 – إبراهيما كوناتي 6.8 – فيرجيل فان دايك 6.9 – جو جوميز 6.9
خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر 6.4 – ريان جرانفبيرش – 7.2 – دومنيك سوبوسلاي 6.3
خط الهجوم: محمد صلاح 7.1 – ديوجو جوتا 6.8 – داروين نونيز 6.8
البدلاء
هارفي إيليوت 7.4
كودي جاكبو 6.2
كوستاس تسيمكاس 6.8
لويس دياز 7.5
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