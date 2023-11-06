الأرقام السلبية تلاحق نونيز في ليلة تعثر ليفربول أمام لوتون (فيديو)

سجل داروين نونيز لاعب ليفربول، أرقامًا سلبية خلال مواجهة فريقه، أمس الأحد، أمام لوتون تاون، بالجولة 11 من بطولة الدوري الإنجليزي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأضاع نونيز العديد من الفرص المحققة خلال مباراة ليفربول ولوتون تاون، كانت كفيلة لمنح الريدز نقاط المباراة الثلاث، إذ سدد 9 مرات، ولم يسجل منها أي هدف، ليصبح أعلى لاعب يسدد بدون تسجيل في مباراة بالبريميرليغ هذا الموسم، بالتساوي مع هالاند نجم مانشستر سيتي أمام وست هام، وراشفورد نجم مانشستر يونايتد ضد برايتون، بحسب موقع "365".

لم يكن ذلك هو الرقم السلبي الوحيد لنونيز في ليلة تعثر ليفربول، بل أصبح الأوروغواياني رابع أكثر لاعب تسديداً للكرات بدون تسجيل في آخر 3 مواسم بالدوري الإنجليزي، بعد كل من مارتين أوديغارد صاحب الـ 11 تسديدة في مارس 2023، وميتروفيتش صاحب الـ 10 تسديدات في أكتوبر 2022، وماركوس راشفورد صاحب الـ 9 تسديدات في سبتمبر 2023.

ويعتبر هذا التعادل هو الثالث لليفربول خلال الموسم الجاري، بخلاف هزيمته أمام توتنهام.

ورفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل لوتون تاون إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر.





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