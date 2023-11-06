Monday, 06 November 2023 03:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأرقام السلبية تلاحق نونيز في ليلة تعثر ليفربول أمام لوتون (فيديو)

11/6/2023 6:00:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجل داروين نونيز لاعب ليفربول، أرقامًا سلبية خلال مواجهة فريقه، أمس الأحد، أمام لوتون تاون، بالجولة 11 من بطولة الدوري الإنجليزي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأضاع نونيز العديد من الفرص المحققة خلال مباراة ليفربول ولوتون تاون، كانت كفيلة لمنح الريدز نقاط المباراة الثلاث، إذ سدد 9 مرات، ولم يسجل منها أي هدف، ليصبح أعلى لاعب يسدد بدون تسجيل في مباراة بالبريميرليغ هذا الموسم، بالتساوي مع هالاند نجم مانشستر سيتي أمام وست هام، وراشفورد نجم مانشستر يونايتد ضد برايتون، بحسب موقع "365".

لم يكن ذلك هو الرقم السلبي الوحيد لنونيز في ليلة تعثر ليفربول، بل أصبح الأوروغواياني رابع أكثر لاعب تسديداً للكرات بدون تسجيل في آخر 3 مواسم بالدوري الإنجليزي، بعد كل من مارتين أوديغارد صاحب الـ 11 تسديدة في مارس 2023، وميتروفيتش صاحب الـ 10 تسديدات في أكتوبر 2022، وماركوس راشفورد صاحب الـ 9 تسديدات في سبتمبر 2023.

ويعتبر هذا التعادل هو الثالث لليفربول خلال الموسم الجاري، بخلاف هزيمته أمام توتنهام.

ورفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل لوتون تاون إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر.


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN06112023000110011019ID1107377996

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث