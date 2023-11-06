مجزرة جديدة.. أكثر من 200 قتيل في ضربات إسرائيلية الليلة الماضية على غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة الاثنين أن 200 شخص على الأقل قتلوا في القصف الإسرائيلي المكثف الذي نفذته القوات الإسرائيلية خلال الليل على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في رسالة لوسائل الإعلام "أكثر من 200 قتيل بمجازر ليلية" موضحة أن هذه الحصيلة تشمل مدينة غزة وشمال القطاع فقط.

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