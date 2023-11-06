توسل لإطلاق سراح والده.. بيان مؤثر من لويس دياز

طالب الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول، بإطلاق سراح والده مانويل دياز، المختطف من قبل عصابة كولومبية، منذ أكثر من أسبوع.

وكان والدا دياز تعرضا للخطف من قبل عصابة في كولومبيا، قبل أن يتم إطلاق سراح الوالدة، لكن ظل الوالد رهينة لدى العصابة.

ونشر دياز بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، يطالب فيه بإطلاق سراح والده، عقب انتهائه من المشاركة في مواجهة ليفربول ولوتون، حيث كتب: "هنا لا يتحدث اللاعب، اليوم يتحدث لوتشو دياز، ابن لويس مانويل دياز، والدي، رجل مجتهد، ركيزة الأسرة".

وأضاف: "أطلب من جيش التحرير الوطني إطلاق سراح والدي في أقرب وقت ممكن، كما أطلب من الجمعيات الدولية العمل على ذلك من أجل ضمان حريته".

وأكمل: "في كل ثانية، وفي كل دقيقة، نشعر بالقلق أكثر، ليس لدينا كلمات لوصف المشاعر الفظيعة التي تشعر بها العائلة، وسيظل الأمر كذلك طالما لم يعد إلى المنزل، أتوسل إليكم أن تطلقوا سراح والدي، مع احترام نزاهته".

وكان دياز أنقذ ليفربول من الخسارة أمام لوتون، وانتهت المباراة 1/1، بعدما أحرز هدف التعادل للريدز في الوقت القاتل، وأهدى الهدف لوالده المختطف، إذ أظهر قميصًا مكتوب عليه "لأجل والدي".

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