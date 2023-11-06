وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الأمريكي في أنقرة



التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة التركية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وظهر الوزيران أمام عدسات المصورين في مقر وزارة الخارجية التركية، ليعقدا اجتماعهما بعد ذلك.

وتأتي زيارة بلينكن إلى تركيا، بعد جولة شرق أوسطية استهلها بزيارة إلى إسرائيل.

وبحث خلال جولته مع نظرائه في الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والسعودية وقطر

الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما توجه إلى الضفة الغربية في زيارة التقى خلالها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

ثم توجه بلينكن إلى قبرص، حيث التقى في لارناكا بالرئيس نيكوس خريستودوليدس. ثم زار العاصمة العراقية بغداد، حيث بحث خلال الزيارة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأوضاع في غزة.

ومن المنتظر أن يتوجه بلينكن بعد أنقرة إلى طوكيو وسيئول ونيودلهي.

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