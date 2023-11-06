أنشيلوتي يوضح طبيعة إصابة بيلينغهام وسبب عدم مشاركة غولر أمام فايكانو

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على إصابة نجم الميرنغي جود بيلينغهام، التي تعرض لها خلال مواجهة رايو فايكانو، التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكان بيلينغهام تعرض للإصابة في الكتف، لكنه تحامل على نفسه وقرر استكمال مواجهة رايو فايكانو، على أمل قيادة الميرنغي لحصد النقاط الثلاث.

وبعد المباراة، قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي تعليقاً على إصابة بيلينغهام: "بيلينغهام يعاني من مشكلة في الكتف، تأثر قليلاً لكن يمكنه اللعب، سيخضع للاختبارات في الساعات المقبلة ولا أعتقد أن الأمر خطير".

وحول فشل بيلينغهام في التسجيل، قال كارلو: "عدم تسجيله ليس السبب في نتيجة التعادل، لدينا العديد من اللاعبين الذين يمكنهم زيارة الشباك، فالفيردي وخوسيلو ورودريغو خلقوا العديد من الفرص، لكننا فشلنا في اللمسة الأخيرة".

وتابع: "لست قلقًا بسبب عدم تسجيل الأهداف، لقد حاولنا بعدة طرق لكن الأمر لم ينجح، أي شخص في هذا العالم يعرف أن هذا أمر طبيعي".

ليس الوقت المناسب.. أنشيلوتي يكشف سبب عدم مشاركة أردا غولر

وكشف كارلو أنشيلوتي، سبب عدم مشاركة التركي الشاب أردا غولر خلال مواجهة رايو فايكانو، حث تواجد على مقاعد البدلاء، رغم تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وقال أنشيلوتي: "لم يكن هذا هو الوقت المناسب لمشاركة غولر، كان هناك الكثير من التدخلات العنيفة والمبارزات في اللقاء، علينا أن نسير بهدوء وأعتقد أنه سيلعب قريبًا".

وفقد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث هبط إلى الوصافة برصيد 29 نقطة خلف غيرونا المتصدر بـ 31 نقطة.

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