الإيطالي كاماراتا يقود تدريبات النصر خلفا لغوران

يقود الإيطالي ليبوريو فابريزيو كاماراتا تدريبات الفريق الأول

لكرة القدم بنادي النصر بداية من اليوم (الاثنين) بشكل مؤقت إلى حين التعاقد مع

مدرب جديد خلفا للصربي غوران توفيغدزيتش الذي تمت إقالته

من منصبه رسميا

بسبب سوء النتائج وعلى خلفية الخسارة الموجعة التي تلقاها العميد من البطائح بهدفين دون رد، الجمعة الماضي، لحساب الجولة 7 لدوري أدنوك للمحترفين، وهي القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت إدارة الفريق لاتخاذ قرار الإقالة.

ويملك كاماراتا وهو مدرب رديف النصر حاليا سيرة ذاتية جيدة كلاعب ومدرب، حيث سبق أن عمل مساعدا بفريق ملبورن فيكتوري الأسترالي الموسم الماضي، كما درب ناديي دينامو تيرانا وأبولونيا الألبانيين، وفريقي الشباب بنادي بيسكارا الإيطالي ونادي أخمات غروزني بالدوري الروسي.

وبدا كاماراتا مسيرته الاحترافية لاعب كرة قدم بنادي يوفنتوس في موسم 1993 و1994 قبل أن ينتقل ويخوض تجارب مختلفة مع العديد من الأندية الإيطالية الأخرى المعروفة على غرار فيرونا، كالياري، تورينو، بيسكارا، بارما وغيرها.

ويحتل رديف النصر تحت قيادة كاماراتا المركز السابع حاليا في الدوري بـ12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة.

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