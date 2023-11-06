فوز طارق الطاير بمنصب النائب الأول ومريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز الدكتور طارق الطاير بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بالتزكية، كما فازت مريم بن ثنية في انتخابات اختيار النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بنسبة تصويت وصلت إلى نحو 80%.
و تم تعيين كل من مروان عبيد المهيري وميرة السويدي في منصب مراقب المجلس الوطني.
وكان معالي صقر غباش
انتخب رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي بالتزكية.
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