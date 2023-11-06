فوز طارق الطاير بمنصب النائب الأول ومريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني

فاز الدكتور طارق الطاير بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بالتزكية، كما فازت مريم بن ثنية في انتخابات اختيار النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بنسبة تصويت وصلت إلى نحو 80%.

و تم تعيين كل من مروان عبيد المهيري وميرة السويدي في منصب مراقب المجلس الوطني.

وكان معالي صقر غباش

انتخب رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي بالتزكية.

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