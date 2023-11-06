نحو مستقبل خالٍ من الدخان: تجربة اليابان

يحمل انخفاض مبيعات السجائر خلال السنوات الأخيرة في اليابان دروساً قّيمة لتعزيز لصحة العامة



يسبب التدخين عدداً من الأمراض الخطيرة؛ بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والرئة والسرطان، ويزيد من خطر الوفاة المبكرة. كما يسبب وفاة ثمانية ملايين شخص حول العالم سنوياً، وبهذا فإن التدخين يشكل تحدياً هائلاً للصحة العامة وعبئاً كبيراً على الحكومات والهيئات التنظيمية وسلطات الصحة العامة حول العالم.

وتسهم جهود وتدابير مكافحة التدخين ومنعه ودعم الإقلاع عنه بشكل فعال في الحد من الأضرار الناجمة عن التدخين. ولا شك بأن أفضل خيار للمدخنين هو الإقلاع عن التدخين، لكن الحقيقة هي أن الكثيرين لن يفعلوا ذلك. وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يستمر أكثر من مليار شخص في التدخين في جميع أنحاء العالم، ومن غير المرجح أن ينخفض هذا العدد حتى عام 2025.

وبالنسبة لأولئك المدخنين البالغين الذين لا يقلعون عن التدخين، فإن فرصة التحول إلى البدائل المثبتة علمياً والأقل ضرراً

يسهم في خفض أعداد المدخنين بشكل كبير؛ وهذا هو الأساس للحد من أضرار التبغ.

يعتقد الكثيرون أن النيكوتين هو السبب وراء الأضرار الصحية للتدخين، لكن الأدلة العلمية أثبتت غير ذلك؛ فعلى الرغم من أن النيكوتين لا يخلو من المخاطر ويسبب الإدمان، لكنه ليس المسبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالتدخين. في الواقع، فإن المشكلة الرئيسية تكمن في المواد الكيميائية السامة الناجمة من دخان احتراق التبغ -وليس النيكوتين.

خلال السنوات الأخيرة، تم تكثيف الجهود للحد من أضرار التبغ، من خلال تطوير وتسويق منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة، بما في ذلك السجائر الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ؛ وهي منتجات لا تعتمد على حرق التبغ، ولا ينتج عنها دخان وهي تقلل من مستويات المواد الكيميائية السامة المنبعثة عند مقارنتها بدخان السجائر. ورغم أن هذه المنتجات ليست خالية من المخاطر لكن يمكن أن تكون بديلاً أفضل للمدخنين البالغين الذين يتحولون إليها بشكل كلي؛ عندما يتم إثباتها علمياً وتنظيمها.

وتنظر حالياً العديد من البلدان مثل المملكة المتحدة ونيوزلندا، إلى استخدام منتجات النيكوتين والتبغ الجديدة المصرح بها كبديل مناسب للمدخنين الذين لا يقلعون عن التدخين، وتشجع هيئات الصحة العامة على استخدامها.

ويجدر التنويه هنا إلى تجربة اليابان مع تحول أعداد كبيرة من المدخنين إلى منتجات النيكوتين والتبغ الجديدة على الرغم من عدم وجود سياسة رسمية للحد من أضرار التبغ وتشجيع الناس على التحول للبدائل. خلال تسع سنوات فقط منذ إطلاق IQOS ومنتجات التبغ المسخن في عام 2014، نمتIQOS

عاماً بعد عام، لتصل إلى أكثر من 20٪ من حصة السوق(1).

في هذا السياق؛ كشفت دراسة أجراها باحثون من جمعية السرطان الأمريكية(2) عن زيادة نمو مبيعات منتجات التبغ المسخن وانخفاض مبيعات السجائر في السوق اليابانية، موضحةً أن مبيعات السجائر بدأت في الانخفاض بعد إطلاق منتجات التبغ المسخن في اليابان. علاوة على ذلك، نوهت الدراسة إلى أن الانخفاض بدأ مبكراً اينما تم تقديم هذه المنتجات في وقت سابق.

طبق الباحثون عدة نماذج بديلة للوقوف على أسباب أرقام المبيعات، بما في ذلك التسعير والقوانين، لكنهم وجدوا صعوبة في تفسير الانخفاض في مبيعات السجائر دون الأخذ بالاعتبار إدخال منتجات التبغ المسخن في الدولة. وخلصت الدراسة إلى أن منتجات التبغ المسخن "من المحتمل أن تخفض مبيعات السجائر في اليابان". ومع ذلك، نوه الناشرون إلى أن الدراسة قيمت أسباب انخفاض مبيعات السجائر وليس التأثير الصحي لمنتجات التبغ المسخن.

في هذا السياق؛ أفادت دراسة ثانية مستقلة أجرتها المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة أنه بين عامي 2015 و 2019، انخفض إجمالي مبيعات السجائر بنسبة 34% في اليابان، في حين زادت مبيعات منتجات التبغ المسخن من 5.1 مليار قطعة إلى 37.1 مليار(3). وخلصت الدراسة إلى أن "الانخفاض المتسارع في مبيعات السجائر فقط منذ عام 2016 يتوافق مع إدخال ونمو مبيعات منتجات التبغ المسخن".

إن انخفاض مبيعات السجائر في اليابان هو تجربة مميزة يمكن أن تحتذي بها الدول التي تتطلع إلى خفض معدلات بيع السجائر بين سكانها. كما رأينا في اليابان، يمكن أن تلعب المنتجات الخالية من الدخان دوراً مهماً في استبدال السجائر لدى المدخنين البالغين. من خلال التشجيع الصحيح للجهات التنظيمية، ودعم المجتمع المدني، ووجود البدائل المبتكرة المعتمدة على العلم والمخففة للضرر، يصبح المستقبل الخال من السجائر ممكناً.

برعاية شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية (الشرق الأوسط) المحدودة

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