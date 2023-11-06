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مصر.. سعر الدولار يشهد استقراراً في التعاملات الرسمية ويقترب من 48 جنيهاً في السوق السوداء

11/6/2023 6:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد
سعر الدولار استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023، في البنوك الحكومية والخاصة.، في حين يقترب من الـ 48 جنيهاً في السوق السوداء.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

السوق السوداء
وتراوح سعر الدولار في السوق السوداء بين 47.40 و 47.90 جنيهاً.

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