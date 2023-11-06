«بنى» تطلق خدمة الدفع التبادلي للصرف الأجنبي بالتعاون مع «أبوظبي التجاري» و«الأهلي الأردني»





أعلنت منصة «بُنى» للمدفوعات عن إطلاق خدمة الدفع التبادلي (PvP) للصرف الأجنبي، بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الأردني، أول مستخدمين لهذه الآلية، التي توفر التسوية الآمنة للعملات الأجنبية (FX).

وتضمن آلية الدفع التبادلي (PVP) التابعة لمنصة «بنى» أن تتم التسوية بعملة واحدة، بالتزامن مع تنفيذ عملية التسوية المقابلة بالعملة الأخرى في اللحظة نفسها، ما يجعلها آلية أكثر فعالية وأمناً لإجراء تسوية معاملات الصرف الأجنبي، تماشياً مع التوصيات الأساسية لمجموعة العشرين، لتعزيز المدفوعات عبر الحدود.

كما توفر الخدمة منصة حديثة لتنفيذ تسوية عمليات الصرف الأجنبي بالعملات المختلفة بين البنوك المشاركة، حيث سيتمكن مستخدمو منصة «بنى» من الاستفادة من مجموعة حديثة من واجهات برمجة التطبيقات لتبادل المعلومات والاتفاق فيما بينهم، وبشكل مباشر على أحكام وتفاصيل معاملات الصرف الأجنبي الخاصة بهم، دون تدخل من قبل منصة «بنى» أو أي وسيط آخر في هذه الصفقات.

وتقدم منصة «بنى» هذه الخدمة بالعملات الست المتاحة فيها وهي: الدرهم الإماراتي، والجنيه المصري، والريال السعودي، والدينار الأردني، والدولار الأمريكي، واليورو.

وقال مهدي مانع- الرئيس التنفيذي للمؤسسة: يسعدنا أن نشهد التنفيذ الناجح لخدمة الدفع التبادلي لتسوية عمليات الصرف الأجنبي لدى منصة «بنى»، ومن المتوقع أن يكون الجمع بين توفير منصة للبنوك المشاركة بالعملات المختلفة وآلية التسوية الآمنة في نظام واحد فعالاً في تعزيز المدفوعات، عبر الحدود وتقديم تجربة آمنة وأكثر كفاءة للمشاركين في منصة «بنى».

من جانبه قال محمد الجياش، كبير مسؤولي العمليات المصرفية في مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «تشكل الشراكات، التي تضفي المزيد من القيمة المستدامة جزءاً مهماً من نهج بنك أبوظبي التجاري في التميز في خدمة العملاء، ونحن نواصل جهودنا في الاستثمار بشكل كبير في المنصات الرقمية، لضمان تقديم خدمات متميزة ومبتكرة لعملائنا تماشياً مع استراتيجية البنك الرقمية. ويأتي هذا التعاون مع «بُنى» بمثابة مساهمة فاعلة في مجال المدفوعات الآمنة والفعالة على المستوى الإقليمي والعالمي على حد سواء. ونسعى من خلال اعتماد آلية الدفع التبادلي (PvP)، لتسوية معاملات صرف العملات الأجنبية، إلى ترسيخ دورنا الرائد في مجال خدمات الدفع المبتكرة».

وقال رامي دعنا، مدير قطاع العمليات والدعم في البنك الأهلي الأردني: «الأردن في طليعة الدول، التي أطلقت خدمات دفع مبتكرة، ونحن في البنك الأهلي الأردني نقود هذه الجهود، بالتعاون مع منصة «بنى»، ويسعدنا أن نسهم في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال خلق خيارات جديدة لتوفير عملة الدينار الأردني للبنوك المشاركة بالمنصة، باعتباره عملة عربية رئيسية للمدفوعات عبر الحدود، وإنني أتطلع إلى توسيع فرص أعمالنا، من خلال التعاون مع البنوك الأخرى المشاركة في منصة (بنى)».