الأسواق الأوروبية تستقر واليابانية ترتفع.. وسهم «رايان إير» يقفز 6%

استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بعد أن سجل المؤشر القياسي أكبر قفزة أسبوعية له منذ مارس، في حين حقق سهم «رايان إير» أفضل أداء له في غضون شهر، بعد أرباح سنوية قياسية.

وارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي 0.1 في المئة، خلال التداولات بعد أن قفز أكثر من ثلاثة في المئة الأسبوع الماضي، مع ابتهاج المستثمرين بسلسلة من الأرباح القوية ومؤشرات على نهاية تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى.

وصعد سهم رايان إير 5.8%، بعد أن توقعت أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب أرباحاً سنوية قياسية، ووعدت بتوزيع أرباح منتظمة، مما رفع مؤشر قطاع السفر والترفيه 1.3%.

وربح سهم تليكوم إيطاليا 2% بعد الموافقة على بيع شبكة الخطوط الثابتة التابعة لها بقيمة 19 مليار يورو (20 مليار دولار) لشركة الاستثمار المباشر الأمريكية كيه.كيه.آر،

وانخفض سهم إيفوتيك 2.6 في المئة، بعد أن خفض بنك بي.آر.سي تصنيف سهم شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية.





اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من شهر مقتفياً أثر وول ستريت في الجلسة السابقة، وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق المكاسب.

وقفز نيكاي 2.37% إلى 32708.48 نقاط في أعلى مستوى إغلاق منذ 20 سبتمبر، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.64% إلى 2360.46 نقطة.

وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 8.15% مما منح المؤشر نيكاي أكبر دفعة، كما زاد سهم شركة طوكيو إلكترون 2.14%.

وزاد سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.58 في المئة، وكذلك سهم ريكروت هولدينجز للتوظيف 7.43%، لكن سهم شركة كاواساكي كايسن تراجع 11.38% بعد أن خفضت شركة الشحن توقعاتها للأرباح السنوية.

وهبط مؤشر شركات الشحن 5.21% ليسجل بذلك أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33، كما هبط قطاع البنوك 2.06%.