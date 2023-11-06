تايجر العقارية تطلق مشروع «فولغا» بتكلفة 400 مليون درهم في دبي





أعلنت شركة تايجر العقارية عن إطلاق مشروع «فولغا» في قرية مثلث جميرا في إمارة دبي، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع «فولغا» السكني 400 مليون درهم، وهو عبارة عن برج بارتفاع 40 طابقاً، ويضم عدد 390 من الوحدات السكنية،

ويتميز المشروع الجديد بوجود مسبح خاص لكل شقة، إضافة إلى مسبح خارجي، ومنطقة للعب الأطفال، ومضمار للمشي، ومرافق خدمية متنوعة.

وتتنوع الوحدات السكنية في المشروع بين 1 غرفة وصالة، وغرفتين وصالة، و3 غرف وصالة، و4 غرف وصالة، ومتاح التملك أمام مختلف الجنسيات، مع خطة دفع ميسرة تمتد على مدار 5 سنوات.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية: «على مدار العام الجاري حرصنا على إطلاق نخبة من المشاريع العقارية النوعية، التي تلبي طلب المستثمرين والمستخدمين النهائيين، ويسرنا أن نعلن اليوم عن إطلاق مشروع» "فولغا"الجديد الذي يتميز بمرافقه وخدماته وموقعه، وبأسعار تنافسية وطرق سداد ودفع مرنة، في سعي منا لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والعقارية في إمارة دبي، مع توقعات نجاحنا باستقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين والمهتمين بالشراء والتملك».

وتابع بالقول: يتوقع أن تستغرق العمليات الإنشائية في مشروع «فولغا» مدة 3 سنوات، على أن نبدأ بتسليم الوحدات السكنية للمشترين والمستثمرين في ديسمبر 2026.

وأعرب عن توقعاته أن يسجل المشروع اقبالاً كبيراً خاصة بما يوفره من وحدات نوعية، وتشطيب عالي الجودة، ومسابح خاصة لكل شقة، إلى جانب مسبح خارجي، وبالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي قرب المعالم الهامة والحيوية في مدينة دبي.

وأكد المهندس عامر وليد الزعبي اعتزازه بطرح مزيد من المشاريع في إمارة دبي ودولة الإمارات التي حققت سمعة عالمية في القطاع العقاري، ومساهمة شركة تايجر العقارية في تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في دولة الإمارات.