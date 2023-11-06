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النفط يرتفع أكثر من 1 % مع إبقاء السعودية وروسيا على التخفيضات الطوعية

11/6/2023 6:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار النفط اليوم، الاثنين، بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، مواصلة الخفض الطوعي للإمدادات حتى نهاية العام.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار، بما يعادل 1.21 في المئة، إلى 85.92 دولاراً للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.58 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 1.07 دولار، أو 1.33 في المئة.

وقال مصدر بوزارة الطاقة السعودية في بيان، إن المملكة أكدت أنها ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً، في ديسمبر، ليبقى الإنتاج عند تسعة ملايين برميل يومياً.

وأعلنت موسكو أيضاً مواصلة الخفض الطوعي للإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يومياً من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية، حتى نهاية ديسمبر.

وقال محللو آي.إن.جي، في مذكرة، إن سوق النفط ستحقق فائضاً في الربع الأول من العام المقبل، وأضافوا أن هذا «يحتمل أن يكون كافياً لإقناع السعوديين والروس بمواصلة التخفيضات».

ومع ذلك، من الممكن أن يتسبب تراجع استهلاك الخام في المصافي الصينية في الحد من المكاسب.

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