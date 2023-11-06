«ريان إير» تعلن صرف توزيعات نقدية بقيمة 400 مليون يورو





أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف الإيرلندية العملاقة ريان إير، صرف توزيعات نقدية أولية بقيمة 400 مليون يورو بما يعادل 0.35 يورو لكل سهم واحد، من خلال أرباح مؤقتة على دفعتين، بقيمة 200 مليون يورو لكل دفعة، في فبراير وسبتمبر على الترتيب.

في الوقت نفسه، تعتزم ريان إير صرف 25 % من أرباح العام المالي السابق للمساهمين، من خلال التوزيعات النقدية العادية، اعتباراً من العام المالي 2025 وما بعده.

كما تتوقع الشركة إمكانية القيام بعمليات إعادة شراء الأسهم في المستقبل.

يأتي ذلك في حين زادت أرباح الشركة بعد حساب الضرائب خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 59 % سنوياً، إلى 2.18 مليار يورو، في حين وصل عدد الركاب خلال الفترة نفسها إلى 105.4 ملايين راكب، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم 104.77 ملايين راكب.

كما بلغ معدل الإشغال على طائرات الشركة الإيرلندية خلال النصف الأول 95 %، في حين كان المحللون يتوقعون 94 % فقط.