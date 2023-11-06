الصين تستثمر 5.4 مليارات دولار في شركة لصناعة رقائق الذاكرة





جمعت شركة أشباه الموصلات الصينية الناشئة، شانجشين شينشياو ميموري تكنولوجيز، تمويلات جديدة بقيمة 39 مليار يوان (5.4 مليارات دولار)، من مستثمرين مدعومين من الحكومة الصينية، ما يشير إلى مضاعفة الصين جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من تكنولوجيا أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، في مواجهة القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات الرقائق المتطورة إلى الصين، والعقوبات المفروضة على العديد من الشركات الصينية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن شانجشين الموجود مقرها في مدينة خفي بمقاطعة أنهوي الصينية، حصلت في دورة جمع التمويلات الأخيرة على 14.6 مليار يوان، من صندوق الاستثمار الثاني في صناعة الدوائر المتكاملة المدعوم من الحكومة، في أواخر أكتوبر الماضي، وتمويلات من مستثمرين آخرين مرتبطين بالحكومة المحلية للمقاطعة.

يذكر أن هذا الاستثمار في شركة شانجين، هو أحد أكبر الاستثمارات التي يقوم بها صندوق الاستثمار في صناعة الدوائر المتكاملة، منذ التحقيقات التي أجرتها السلطات الصينية مع رؤسائه السابقين بتهم الفساد.

تأسست شركة شانجشين في عام 2021، وتستهدف إنتاج رقائق ذاكرة قادرة على منافسة الشركات العالمية، مثل ميكرون تكنولوجي وسامسونغ إلكترونيكس. وتستهدف طرح أسهمها في البورصة بالصين، على أساس وصول قيمتها السوقية إلى 14.5 مليار دولار.

وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة قواعد جديدة لبيع الرقائق الإلكترونية إلى الصين، تستهدف بشكل خاص مبيعات الرقائق التي تنتجها شركة نفيديا كورب خصيصاً للسوق الصينية، في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى منع الصين من الحصول على التكنولوجيا المتطورة، وبخاصة في مجال أشباه الموصلات.

وتستهدف القيود المتشددة الجديدة، الرقائق من نوع إيه 800، وإتش800 بشكل خاص، والتي تنتجها الشركة الأمريكية، بغرض التصدير للصين، بعد فرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قيوداً أولية على تصدير هذه الرقائق في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. وتستهدف القيود الجديدة، بما في ذلك القواعد المحدثة لبيع الرقائق الإلكترونية الصادرة اليوم الثلاثاء، منع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة ذات الاستخدامات العسكرية.

وتفرض القيود الجديدة على الشركات، إبلاغ الحكومة الأمريكية قبل بيع الرقائق الأقل تقدماً من الرقائق التي يشملها الحظر الأمريكي. وقال مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي، إن الأصل هو استخدام أحدث الرقائق في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، لكن مع ضخ المزيد من المال، يمكن استخدام عدد أكبر من الرقائق الأقل تطوراً في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي أيضاً، بما يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.