«الأنصاري للصرافة» تفتتح فرعها الــ 250 في الإمارات .. 19 فرعاً جديداً في العام 2023

أعلنت «الأنصاري للخدمات المالية، أن»الأنصاري للصرافة«التابعة للمجموعة، عن افتتاح فرعها الـ 250 في محطة مترو دبي - برجمان، وذلك بعد أن دشّنت 19 فرعاً جديداً منذ بداية العام 2023، ليصل عدد فروعها إلى 250 فرعاً على امتداد الدولة.

ويأتي افتتاح الفروع الجديدة استكمالاً لاستراتيجية المجموعة التوسعية للعام 2023، والهادفة إلى تعزيز حضورها وتوسيع نطاق انتشارها في مُختلف أنحاء الدولة. وتسعى الشركة إلى زيادة عدد فروعها خلال العامين المقبلين لتصل إلى قُرابة 300 فرع، شريطة الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية لتسهيل حصول العملاء على خدماتها بشكل أفضل وتلبية الطلب المتزايد على نحو أكثر كفاءة. كما يعدّ توزيع الفروع الـ 19 على ست إمارات شهادة على التزام المجموعة بخدمة عملائها على نطاق أكثر اتساعاً.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة»الأنصاري للخدمات المالية«:»نمضي قُدُماً في ترسيخ حضورنا في إمارات الدولة السبع، ونسعى من خلال توسعنا إلى تحقيق عدة مُستهدفات استراتيجية، أبرزها تعزيز القيمة التي نتيحها لمساهمينا، وإتاحة منظومة خدماتنا المالية المتكاملة على نطاقٍ أوسع مواكبةً لنمو الاقتصاد الوطني، وتلبيةً لاحتياجات قاعدة عملائنا المتنامية من المؤسسات والأفراد في ظل تنامي مكانة الدولة كوجهةٍ رائدة عالمياً للحياة والسياحة والعمل والاستثمار«.

من جانبه، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في»الأنصاري للصرافة«:»تمثل هذه الخطوة محطة هامّة في مسيرة نمونا، حيث وصل عدد فروعنا في الدولة إلى 250 فرعاً. وبالتوازي مع توسيع شبكة فروعنا، نواصل في الأنصاري للصرافة تطوير تطبيقنا الذكي وقنواتنا الرقمية، لتوفير خياراتٍ أكثر تنوعاً ومرونةً لعملائنا، وترسيخ ريادتنا وتعزيز حصتنا السوقية في قطاع التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في الدولة، إذ إن 95% من فروعنا، بما فيها الأفرع التي تم افتتاحها في الآونة الأخيرة، تحقّق ربحيّة؛ الأمر الذي يؤكد التزامنا بالتوسع والنجاح المالي".