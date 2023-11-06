الجيش الإسرائيلي: نسقنا مع الأردن إنزال مساعدات طبية جواً إلى غزة

قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس الاثنين إن إنزال المساعدات الطبية جوا إلى غزة الذي أعلنه الأردن خلال الليل، تم "بالتنسيق" مع الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الناطق "الليلة الماضية، وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، ألقت طائرة أردنية معدات طبية ومواد غذائية للمستشفى الأردني في قطاع غزة. ستستخدم الطواقم الطبية هذه المعدات لمساعدة المرضى".

وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنزال "مساعدات طبية عاجلة" جوا فجر الاثنين في غزة مخصصة لمستشفى ميداني أردني.

وكتب الملك على منصة إكس "تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة"، مضيفا "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة".



اقرأ أيضاً:

أمريكا ترسل غواصة نووية إلى شرق المتوسط لتنضم إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد"

الجيش الإسرائيلي يكشف دور المخابرات في هجمات لبنان

الأونروا تعلن ارتفاع عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا في قطاع غزة

إسرائيل: أوقفنا إطلاق النار لعدة ساعات في شمال غزة لمساعدة المدنيين على الانتقال جنوبا

الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات كبيرة على غزة وتقسيمها إلى شطرين

بلينكن يعلق على

الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا

إسرائيل تشن قصفاً كثيفاً حول مستشفيات عدة في غزة

نتنياهو يكشف عن شرطه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وزير إسرائيلي يدعو نتنياهو إلى سحب تصريحات حول الربط بين احتجاجات الجنود وهجوم حماس



الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

فرنسا: أرسلنا 3 طائرات مساعدات لغزة ولدينا 3 سفن في شرق المتوسط

أعداد مرعبة من الأطفال والنساء..وزارة الصحة الفلسطينية تكشف آخر حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

العاهل الأردني: قواتنا الجوية تمكنت من إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة