نيابة عن رئيس الدولة .. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الـ 18 للمجلس الوطني

نيابة عن رئيس الدولة .. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الـ 18 للمجلس الوطني
التاريخ
11/6/2023 6:00:13 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وسمو الشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.
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