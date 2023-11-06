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دبي أفضل وجهة عالمية للشركات الناشئة

11/6/2023 6:00:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تبوأت دبي مرتبة الصدارة عالمياً، كونها أفضل نظام بيئي لرأس المال الاستثماري، وفق موقع «ميتشغان كرونيكال»، وأشار الموقع الأمريكي إلى أن جاذبية المدن الكبرى، التي تتمتع بها مراكز التكنولوجيا التقليدية بدأت تنتشر، ما يمهد الطريق أمام النظم البيئية الناشئة مثل دبي، وبرلين، ورالي، وديترويت.

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