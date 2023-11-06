دبي أفضل وجهة عالمية للشركات الناشئة

دبي أفضل وجهة عالمية للشركات الناشئة
التاريخ
11/6/2023 6:00:12 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تبوأت دبي مرتبة الصدارة عالمياً، كونها أفضل نظام بيئي لرأس المال الاستثماري، وفق موقع «ميتشغان كرونيكال»، وأشار الموقع الأمريكي إلى أن جاذبية المدن الكبرى، التي تتمتع بها مراكز التكنولوجيا التقليدية بدأت تنتشر، ما يمهد الطريق أمام النظم البيئية الناشئة مثل دبي، وبرلين، ورالي، وديترويت.
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