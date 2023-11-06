الصحة الفلسطينية: الاحتلال نفذ 24 مجزرة فى قطاع غزة خلال الليلة الماضية

MENAFN - Youm7) قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية واجهنا ليلة صعبة جراء قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات في قطاع غزة، لافتا إلى أن الاحتلال ارتكب أكثر من 24 مجزرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الليلة الماضية.

وأضاف مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": "الاحتلال ينفذ ضربات قاتلة على الفلسطينيين ويقوم بإبادة مواقع سكنية بشكل كامل في قطاع غزة".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.







