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الرئيس السيسى يستقبل رئيس جنوب السودان فى قصر الاتحادية

11/6/2023 4:29:28 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جنوب السودان سلفا كير، لدي وصوله إلى قصر الاتحادية.








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