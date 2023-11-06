الرئيس السيسى يستقبل رئيس جنوب السودان فى قصر الاتحادية

الرئيس السيسى يستقبل رئيس جنوب السودان فى قصر الاتحادية
التاريخ
11/6/2023 4:29:28 AM
(MENAFN
- Youm7) استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جنوب السودان سلفا كير، لدي وصوله إلى قصر الاتحادية.
MENAFN06112023000132011024ID1107377644
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.