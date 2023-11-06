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الرئاسة الفلسطينية: الأولوية لدينا وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات للمدنيين

11/6/2023 4:29:26 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، أن الأولوية حاليا لدى السلطة الفلسطينية هي وقف الحرب على غزة، وضرورة إيصال الدعم والمساعدات للمدنيين.

وقال أبوردينة- في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز عربية"- إنه يجب على المجتمع الدولي الضغط؛ لوقف العدوان على الأراضي الفلسطينية، وسرعة إدخال المواد الطبية والإغاثية لأكثر من مليوني فلسطيني.

وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل؛ لوقف المذابح والإبادة في حق الشعب الفلسطيني، وبعد ذلك يتم التفاوض على مرحلة ما بعد العدوان.








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