الرئاسة الفلسطينية: الأولوية لدينا وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات للمدنيين

(MENAFN
- Youm7) أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، أن الأولوية حاليا لدى السلطة الفلسطينية هي وقف الحرب على غزة، وضرورة إيصال الدعم والمساعدات للمدنيين.
وقال أبوردينة- في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز عربية"- إنه يجب على المجتمع الدولي الضغط؛ لوقف العدوان على الأراضي الفلسطينية، وسرعة إدخال المواد الطبية والإغاثية لأكثر من مليوني فلسطيني.
وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل؛ لوقف المذابح والإبادة في حق الشعب الفلسطيني، وبعد ذلك يتم التفاوض على مرحلة ما بعد العدوان.
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