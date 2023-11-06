السفيرة الأمريكية بالعراق: بلينكن والسودانى ناقشا الوضع الإنسانى فى غزة

MENAFN - Youm7) أكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي اليوم الاثنين، أن لقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بغداد، تضمن مناقشة النزاع الدائر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع.

وقالت رومانوسكي حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن وزير الخارجية الأمريكي أكد الالتزام المتواصل بالتنسيق مع العراق والشركاء في المنطقة لضمان الوصول المستدام والآمن إلى الغذاء والمياه والرعاية الطبية، وغيرها من المساعدات الضرورية لتلبية الاحتياجات الضرورية.

وأوضحت السفيرة الأمريكية لدى بغداد أن الطرفين ناقشا الوضع الإنساني في غزة والتأكيد على ضرورة ضمان عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة بشكل قسري.

وأشارت إلى أن بلينكن حث رئيس الوزراء العراقي على محاسبة المسؤولين عن مواصلة الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق والوفاء بالالتزامات العراقية بحماية كافة المنشآت التي تستضيف الأفراد المتواجدين هناك بناء على دعوة الحكومة العراقية.



