السفيرة الأمريكية بالعراق: بلينكن والسودانى ناقشا الوضع الإنسانى فى غزة

(MENAFN
- Youm7) أكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي اليوم الاثنين، أن لقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بغداد، تضمن مناقشة النزاع الدائر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع.
وقالت رومانوسكي حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن وزير الخارجية الأمريكي أكد الالتزام المتواصل بالتنسيق مع العراق والشركاء في المنطقة لضمان الوصول المستدام والآمن إلى الغذاء والمياه والرعاية الطبية، وغيرها من المساعدات الضرورية لتلبية الاحتياجات الضرورية.
وأوضحت السفيرة الأمريكية لدى بغداد أن الطرفين ناقشا الوضع الإنساني في غزة والتأكيد على ضرورة ضمان عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة بشكل قسري.
وأشارت إلى أن بلينكن حث رئيس الوزراء العراقي على محاسبة المسؤولين عن مواصلة الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق والوفاء بالالتزامات العراقية بحماية كافة المنشآت التي تستضيف الأفراد المتواجدين هناك بناء على دعوة الحكومة العراقية.
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