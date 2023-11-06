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الزراعة: ضبط 1150 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالدقهلية

11/6/2023 4:29:23 AM
(MENAFN- Youm7) شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، حملات على أسواق بيع وتداول اللحوم حيث تم ضبط 1150 كجم لحوم
ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين .
















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