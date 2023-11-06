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وزارة التضامن: مساعدة أبناء الأسر بالمناطق المطورة في توفير فرص عمل

11/6/2023 4:29:23 AM
(MENAFN- Youm7) على مدار الفترة الماضية تصدر ملف الخدمات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" اهتمامات الدولة المصرية وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من المبادرات المجتمعية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي في هذه المناطق،
كما قام مسئولو العمل بإدارة التمكين الاقتصادي باستقبال المواطنين الراغبين في التعرف على خدمات الوزارة والمهن والحرف التي يمكن تأهيل المواطنين عليها، وقام بنك ناصر الاجتماعي بالتوعية والتعريف بمشروع مستورة، وتلقى برنامج فرصة
طلبات الراغبين فى الحصول على فرص عمل باستهداف تنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدة الأسر الراغبة في الحصول على قرض لبدء مشروعها الخاص بالأوراق اللازمة.



ويأتى ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه
وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "بالوعى مصر تتغير للأفضل" لسكان المحروسة " 1-2 "، بمحافظة القاهرة، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والشركاء من الجمعيات الأهلية وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.












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