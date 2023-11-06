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دور الجامعات والمراكز البحثية في دعم وتنمية محافظات الصعيد وسيناء فى مؤتمر بجامعة حلوان

11/6/2023 4:29:22 AM
(MENAFN- Youm7) تنظم كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان الملتقى العلمي السنوي الثالث عشر تحت عنوان "دور الجامعات المصرية والمراكز البحثية في دعم وتنمية محافظات صعيد مصر وسيناء"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور أسامة أبوهشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نعيم رابح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيناس ماهر بدير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث مقرري المؤتمر.



ويناقش الملتقى عدة محاور منها: التنمية المستدامة، الاستثمار والتمويل، التعليم والتدريب، الصناعات التحويلية، وغيرها. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور الجامعات والمراكز البحثية في النهوض بمحافظات صعيد مصر وسيناء ووضع الحلول والمقترحات لمشاكل التنمية بها.



ويقام الملتقى يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحا بالمدرج الكبير بكلية الاقتصاد المنزلي.












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