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تعرف على شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023

11/6/2023 4:29:22 AM
(MENAFN- Youm7) بعد إعلانها عن فتح باب التقديم لوظيفة معاون نيابة، حددت النيابة الإدارية يوم 11 نوفمبر القادم كأول أيام التسجيل بيانات الراغبين في التقدم لشغل الوظيفة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2023، والتي تستمر حتى يوم 24 نوفمبر، على أن يكون تسجيل البيانات بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات

كما حددت الهيئة أن يكون سحب الملفات مستوفية المستندات المطلوبة علي الموقع الإلكتروني من 11 وحتى 24 نوفمبر الجارى، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

ويتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية
لسحب ملف التعيين التالى:

- إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الإلكتروني، 5 نسخ.

- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكترونى.

ويراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني، واتباع الخطوات والارشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت الى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التى ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.







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