المجلس القومى للمرأة يطلق سلسلة حملات طرق أبواب لمناهضة الختان بالمحافظات

MENAFN - Youm7) يطلق المجلس القومي للمرأة حملة جديدة في سلسلة حملات طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع محافظات الجمهورية، تبدأ من 7 حتى 9 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومى للمرأة، أن

هذه الحملة أسوة بالحملات السابقة تركز على قضية محددة من القضايا المتعلقة بختان الإناث، حيث تركز هذة الحملة على قضية مناهضة تطبيب الختان و إزالة ما ارتبط بالأذهان بأن اضفاء الطابع الطبى على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التى توقع على كل من مارس الختان كالطبيب و أطقم التمريض وغيرهم من مقدمى الخدمات الطبية، أو طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.





جدير بالذكر أنه سيتم عقد دورة تدريبية اليوم، بجميع فروع المجلس على التوازى لميسرات المجلس والقيادات الدينية من الائمة و القساوسة و الواعظات والراهبات الذين سيقومون بالمشاركة فى التوعية الميدانية ومقابلة المستهدفين فى أماكن تجمعاتهم واقامتهم خلال الحملة.



